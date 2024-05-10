قبل 3 جولات من النهاية.. موقف موسيماني يتأزم بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - تأزم موقف بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق أبها بالدوري السعودي بعد تعثره بتعادل سلبي أمام نظيره ضمك مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة المحلية.

أبها توقف رصيده بعد هذه المباراة عند النقطة 29 في المركز 15 بفارق نقطة عن الأخدود صاحب المركز 16 ـ آخر مراكز الهبوط ـ ونقطتين عن الطائي صاحب المركز 17 المتبقي له مباراة الجولة 31.

وحال فوز فريق الطائي على نظيره الرائد خلال المباراة التي ستجمعهما عند السادسة من مساء يوم غد السبت سيرفع رصيده إلى النقطة 30 في المركز 15 ويُصبح أبها في المركز 16 قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

المباريات المتبقية لفريق أبها:

18 مايو ـ الأهلي vs أبها

23 مايو ـ أبها vs الخليج

27 مايو ـ الحزم vs أبها



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