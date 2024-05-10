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لمواجهة الزمالك.. المحكمة الدولية تفصل في طلب اتحاد العاصمة بشأن الخسارة أمام نهضة بركان

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محمد اسماعيل - القاهرة - رفضت المحكمة الدولية بلوزان اليوم الجمعة، الطلب الاستعجالي الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم واتحاد العاصمة الجزائري بشأن الطعن في قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الصادر يوم 30 أبريل.

وقضى قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخسارة الفريق الجزائري ذهابا وإيابا وتأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلاقي نهضة بركان نظيره الزمالك في المباراة النهائية يوم 12 مايو بالملعب البلدي ببركان، وإيابا يوم 19 مايو بالقاهرة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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