استبعادات بالجملة.. فريق كامل يغيب عن الأهلي لمواجهة بلدية المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة، مواصلة استبعاد محمد الشناوي وأليو ديانج عن الفريق.

ولمواجهة بلدية المحلة غدا السبت، تم استبعاد كل من، محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح ووسام أبو علي وأليو ديانج وحمزة علاء وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس لأسباب فنية.

وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وأحمد كوكا للإصابة، ومحمد عبد المنعم للإيقاف.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - محمد هاني - أكرم توفيق - عمر كمال علي معلول - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - رضا سليم - كريم نيدفيد - محمد الضوي كريستو - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمود كهربا - بيرسي تاو.

ويلاقي الأهلي نظيره بلدية المحلة غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الممتاز.

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