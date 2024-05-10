شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ورامي ربيعة يشاركان فى مران الأهلى الاخير استعدادا للمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك إمام عاشور لاعب الأهلي في مران الفريق الذي اقيم مساء اليوم بشكل طبيعي ليؤكد جاهزيته لمباراة بلدية المحلة غداً في الدوري حال ضمّه لقائمة الفريق ولينفي انباء معاناته من إصابة خلال مباراة الاتحاد السكندري الاخيرة في الدوري.

كما تواجد رامي ربيعة مدافع الفريق في المران ليؤكد تعافيه من الكدمة القوية التي تعرض لها في الركبة خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وخاض الاهلي مرانه اليوم بالتتش قبل التوجه لمدينة المنصورة للمبيت بها استعداد لمواجهة بلدية المحلة في السابعه من مساء غداً السبت بالدوري الممتاز.

وكان الاهلي قد فاز علي الاتحاد السكندري باربعة اهداف لهدف خلال مباراتهما الاخيرة في الدوري.

وتعد مباراة الاهلى وبلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء السبت على ستاد غزل المحلة في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بالمسابقة المحلية عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بجانب رغبته في التتويج بدوري ابطال افريقيا بعد وصوله للمباراة النهائية ليلاقى الترجى التونسى.



وتعد مباراة بلدية المحلة مع الاهلى هي البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر لتونس لمواجهة الترجى في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

حقق الاهلى الفوز علي الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري فيما فاز خسر بلدية المحلة من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.



يحتل الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق تسعة انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ولايزال لديه خمسة لقاءات مؤجلة.



في المقابل يحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق خمسة انتصارات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.