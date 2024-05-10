شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ثنائية متولى وياسر إبراهيم لدفاع الأهلى أمام بلدية المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على عودة الثنائى محمود متولى وياسر إبراهيم لقيادة خط دفاع المارد الاحمر أمام بلدية المحلة بالدوري بسبب غياب محمد عبد المنعم مدافع الفريق بسبب الايقاف بجانب إصابة رامى ربيعة بكدمة فى الكاحل.

وكان مارسيل كولر قد استقر منذ فترة على تجميد محمود متولى حتى نهاية الموسم الحالى مع عرضه للبيع أو فسخ عقده بسبب كثرة إصاباته وعدم استفادة الأهلى من جهوده لفترات طويلة وفى أوقات حاسمة، قبل أن يضطر للاعتماد على خدماته فى مباراتى مازيمبى الكونغولى بسبب الغيابات الكثيرة والمؤثرة التى ضربت صفوف الفريق الأحمر فى الفترة الماضية.

وظهر محمود متولى بشكل مرضٍ فى مباراتى مازيمبى الكونغولى بدوري الأبطال ومباراة الإسماعيلى بالدوري، وهو ما يحفز الجهاز الفنى على منحه فرصة جديدة فى مباريات الدورى المقبلة، لاسيما مع وجود رغبة فى استمرار عملية التدوير بين اللاعبين.

وتسببت الإصابة الكثيرة التى تعرض لها محمود متولى فى تعطيل انطلاقته مع الفريق الأحمر سواء، رغم نيله ثقة كافة المدربين الذين تولوا تدريب الأهلى وهم رينيه فايلر وبيتسو موسيمانى وريكاردو سواريش وأخير مارسيل كولر.

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على ضم ياسر إبراهيم مدافع الفريق لقائمة مباراة بلدية المحلة بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك ياسر إبراهيم فى التدريبات الجماعية التي ‏أقيمت على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الجونة.

وانتظم مدافع الأهلى في التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعافيه من إصابة بمزق في ‏العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.‏

واطمأن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للأهلى، على جاهزية ياسر إبراهيم، بعد انتهائه ‏من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ينهى الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة بلدية المحلة غداً السبت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد التتش ثم يعلن قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة بالمحلة.



وتعد مباراة الاهلى وبلدية المحلة مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بجانب رغبته في التتويج بدوري ابطال افريقيا بعد وصوله للمباراة النهائية ليلاقى الترجى التونسى.



وتعد مباراة بلدية المحلة مع الأهلى غدا السبت هي البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر لتونس لمواجهة الترجى في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.