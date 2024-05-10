شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان رجل مباراة سيراميكا والطلائع بدورى nile .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش عقب أختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك عقب تسجيل هدف الفوز وساهم في تحقيق الثلاث نقاط.

حقق فريق سيراميكا الفوزعلى نظيرة طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

وأحرز الأهداف لفريق سيراميكا صديق أوجولا في الدقيقة 4 و أحمد ياسر ريان في الدقيقة 40 بينما سجل هدف فريق طلائع الجيش الوحيد يسرى وحيد في الدقيقة 37 .

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 31 محتلا المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile" بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 28 محتلا المركز التاسع.