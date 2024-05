شكرا لقرائتكم خبر عن السير محمد منصور: تحقيق توت لثنائية كرة القدم النسائية إنجاز يحسب للاعبين والإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدينا خطة واضحة في Right To Dream تهدف الي تطوير كرة القدم المصرية

أعرب السير محمد منصور وزير النقل الأسبق ورئيس مجموعة منصور المالكة لمجموعة Right To Dream العالمية عن فخره وسعادته بالإنجاز الذي حققته فتيات فريق توت للسيدات، إحدى الفرق التابعة للمجموعة، بتحقيق ثنائية دوري وكأس مصر لكرة القدم موسم ٢٠٢٤بعد الفوز على وادي دجله في نهائي كأس مصر بأربعة أهداف لهدفين.

كما أثني منصور على الفريق بأكمله مشيرا الي المجهودات المبذولة من قبل الإدارة المصرية والطاقم التدريبي والطبي وجميع العاملين بالنادي وفرع الاكاديمية المصرية والتي آلت الي تحقيق هذا الإنجاز الذي يعد تاريخياً في سطور النادي الأولى.

وارجع منصور الفوز بالكأس الي روح الفريق مؤكداً ثقته في العناصر الشابة الموجودة قائلا "الإنجاز الذي حققناه هو نتاج لجهد وعطاء فريق العمل بأكمله، لدينا ثقة كبيرة في الإدارة الموجودة والتي تضم مجموعة من الكوادر الشابة القادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات".

واختتم السير محمد منصور قائلاً "اشعر بالفخر لأننا نخطو خطانا الأولى بنجاح، مازال امامنا الكثير لنحققه، هدفنا القادم هو الفوز بدوري الابطال الأفريقي هناك خطة عمل واضحة وسعيد بقدرة فريق العمل على تحقيقها"

يذكر ان تتويج توت جاء بعد الفوز ب٢٩ من أصل ٣٠ مباراة واحتلال صدارة الدوري بعدد نقاط ٨٨ بفارق ٦ نقاط عن أقرب منافسيه وادي دجله حامل لقب النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري المصري الممتاز الدوري ١٢ مرة. كما حصدت ساندرين نيونكورو لقب هداف الدوري برصيد ٦٦ هدف من مجموع ١٩٣ هدف للفريق في الموسم الحالي من الدوري المصري.

عن توت

تأسس نادي توت منذ خمس سنوات قبل ان تستحوذ عليه مجموعة Right To Dream عام ٢٠٢١ واستطاع تحقيق لقب كأس مصر العام الماضي كما نجح في الفوز بالدوري وكأس مصر العام الحالي. يدير النادي مجموعة من الكوادر الشابة التي اثبتت قدراتها، ويعد أبرز الأهداف الحالية الي جانب تقديم مواهب جديدة لكرة القدم المصرية هو الفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا.

عن Right To Dream

مجتمع كرة قدم عالمي يضم أكاديميات وأندية وشركاء عالميين يتمتعون بفلسفة ونهج فريدين لاكتشاف المواهب ورعايتها، حيث تمتلك Right To Dream أندية محترفة واكاديميات ومؤسسات تعليمية تنمو بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وتعد مسارا للأبناء والبنات الموجودين بالأكاديمية.

أبرز النتائج في مشوار الفريق العام الحالي

الدوري المصري

الفوز علي فريق بيراميدز ٨ – ٠

الفوز على فريق زد ٥ – ٠

الفوز على وادي دجلة ١ – ٠

كأس مصر

الفوز على وادي دجله ٤ – ٢

الفوز علي زد ٦ – ١



فريق توت للسيدات (1)



فريق توت للسيدات (2)