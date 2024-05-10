شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لناشئى اليد يهزم بولندا فى الدورة الودية بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2004 بقيادة مديره الفنى طارق محروس على نظيره بولندا بنتيجة 36/29 فى الدورة الودية الدولية المقامة فى الغردقة .

حقق منتخبنا الوطني المصرى للشباب مواليد 2004 الفوز على منتخب التشيك بنتيجة 34 - 33 و ذلك فى أولى مباريات الدورة الدولية الودية المقامة بالغردقة.

و شهدت المباراة تجربة الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني المصرى بقيادة كابتن طارق محروس تجربة 8 لاعبين فى المباراة أمام منتخب التشيك و ذلك فى ظل غياب عدد من اللاعبين الاساسيين للاصابة مثل بلال ابراهيم و معاذ عزب و فراس مروان و محمد مؤمن صفا و احمد تغيان.

و جاءت المباراة تجربة قوية بين الفريقين حيث خاض المنتخب التشيكى المباراة بكامل لاعبيه الاساسيين حيث يعد المنتخب التشيكى من المنتخبات المصنفة فى اخر بطولة عالم من ضمن افضل 10 منتخبات بالبطولة فيما خاض منتخبنا الوطني المصرى اللقاء بتجربة العديد من اللاعبين و رغم غيابات اللاعبين الأساسيين بالمنتخب .