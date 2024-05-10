شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. فيوتشر يتعادل مع البنك الأهلى 1-1 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول بين مودرن فيوتشر والبنك الأهلى في المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile ".

وتمكن كريم بامبو مهاجم فريق البنك الاهلى من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 3 بينما إدراك جوناثان نجويم لاعب فريق مودرن فيوتشر هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 7 .

ويحتل فيوتشر المركز الـ11 فى جدول الدورى برصيد 26 نقطة بينما يقبع البنك الأهلى فى المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

وخاض فريق مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، ايموراني حساني ، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف.

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى يضم كل من :

حراسة المرمى .. حسن شاهين.

خط الدفاع .. إيمن اشرف، سعيدو سيمبورى، أمير مدحت، عاصم صلاح، محمد بسيونى.

خط الوسط .. سيرجى أكا، أحمد النادرى، محمد هلال.

خط الهجوم .. كريم بامبو، أسامة فيصل.



