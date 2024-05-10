شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على الطلائع 2-1 فى الشوط الأول تحت أنظار جهاز للمنتخب .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق سيراميكا على نظيرة طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بينهم حاليا على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

وأحرز الأهداف لفريق سيراميكا صديق أوجولا في الدقيقة 4 و أحمد ياسر ريان في الدقيقة 40 بينما سجل هدف فريق طلائع الجيش الوحيد يسرى وحيد في الدقيقة 37.

ويحتل سيراميكا المركز الـ8 فى جدول الدورى برصيد 28 نقطة، بينما يسكن الطلائع المركز الـ9 برصيد 28 نقطة.

وحرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على متابعة اللقاء من المقصورة الرئيسية للوقوف على مستوى بعض اللاعبين قبل أنطلاق معسكر منتخب مصر القادم .

وتتوقف مسابقة الدورى المصرى بداية من يوم 27 مايو الجارى، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد توني - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى يضم كل من :

حارس المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد فتحي زولا - خالد سطوحي - عمرو طارق - أحمد متعب. خط الوسط الدفاعي: فريد شوقي - حميد ماو.

خط الوسط الهجومي: كريم طارق - إسلام محارب - يسري وحيد.

المهاجم: جودوين شيكا.