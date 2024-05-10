شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المران الأخير للأهلى قبل مواجهة بلدية المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ادي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بلدية المحلة، المقرر لها مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض اللاعبون فقرة إحماء وجزءًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وأدى الخماسي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل أحمد عبد القادر، تنفيذ مرحلة التأهيل بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج، الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وتعد مباراة الاهلى وبلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء السبت على ستاد غزل المحلة في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بالمسابقة المحلية عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بجانب رغبته في التتويج بدوري ابطال افريقيا بعد وصوله للمباراة النهائية ليلاقى الترجى التونسى.



وأيضا تبقى مباراة بلدية المحلة مع الاهلى هي البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر لتونس لمواجهة الترجى في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.



حقق الاهلى الفوز علي الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري فيما فاز خسر بلدية المحلة من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.



يحتل الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق تسعة انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ولايزال لديه خمسة لقاءات مؤجلة.



في المقابل يحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق خمسة انتصارات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.