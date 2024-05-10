شكرا لقرائتكم خبر عن جوناثان نجويم رجل مباراة مودرن فيوتشر والبنك الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الكاميرونى جوناثان نجويم لاعب فريق مودرن فيوتشر جائزة رجل المباراة أمام فريق البنك الاهلى عقب أختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك عقب تسجيل هدف فريقه الوحيد.

حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق نتيجة مباراة مودرن فيوتشر والبنك الاهلى في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile ".

وتمكن كريم بامبو مهاجم فريق البنك الاهلى من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 3 بينما إدراك جوناثان نجويم لاعب فريق مودرن فيوتشر هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 7 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile " برصيد 27 نقطة بينما ارتفع رصيد فريق البنك الاهلى للنقطة 19 محتلا المركز الرابع عشر .