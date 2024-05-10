شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى Nile بعد مباريات اليوم.. بيراميدز مازال فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال فريق بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 41 نقطة عقب إقامة اليوم الجمعة 10 – 5 – 2024 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ22 من عمر المسابقة حيث أستضاف فريق الجونة نظيرة فاركو والتقى سيراميكا مع طلائع الجيش و واجه مودرن فيوتشر فريق البنك الاهلى .

تعادل مودرن فيوتشر والبنك الاهلى 1-1 بدورى Nile .. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلى في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile ".

فاركو يعود لنغمة الانتصارات بالفوز على الجونة 2-1 في دورى Nile

نجح فريق فاركو الفوز علي الجونة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سيراميكا يفوز على طلائع الجيش 2-1 بدورى nile .. فيديو

حقق فريق سيراميكا الفوزعلى نظيرة طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"