أن بي ايه: صنز يقيل مدرّبه فرانك فوغل بعد موسم مخيّب

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: أقال فينيكس صنز مدرّبه فرانك فوغل الخميس بعد 11 يوماً من الخروج على يد مينيسوتا تمبروولفز من الدور الأوّل للادوار الاقصائية (بلاي أوف) ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

فوغل الذي سبق ان قاد لوس انجليس ليكرز الى لقب الدوري عام 2020 قبل ان يقال في موسم 2021 22، عُيّن مدربا لصنز في حزيران (يونيو) الماضي ليحلّ مكان مونتي ويليامس المُقال، قبل ان ينتهي مشواره بعد ان احتل مع فريقه المركز السادس في ترتيب المنطقة الغربية بـ 49 فوزا مقابل 33 خسارة.

وقال رئيس صنز والمدير العام جيمس جونز في بيان له "كما قلنا في المؤتمر الصحافي في الأول من أيار (مايو)، فإن ادارة الفريق، ومن ضمنهم انا، (الرئيس التنفيذي) جوش بارتلشتين، والمالكين سوف نبحث عبر عمليات كرة السلة لتحديد التغييرات التي يجب إجراؤها".

وتابع "بعد مراجعة مدروسة للموسم، توصلنا إلى أننا بحاجة إلى مدرب مختلف لفريقنا. نحن نثمّن عمل فرانك الجاد والتزامه".

وشكّل اداء صنز خيبة امل في الموسم المنتظم ثمّ في الادوار الاقصائية هذا الموسم، حيث عانى من الاصابات كي يكون الثلاثي النجم حاضرا معا كيفن دورانت، برادلي بيل وديفن بوكر.

وأضاف جونز "نحن هنا للفوز بالبطولة وكان الموسم الماضي أقل بكثير من توقعاتنا".

واردف "سنواصل تقييم عملياتنا وإجراء التغييرات اللازمة للوصول إلى أهدافنا في البطولة. نحن جميعًا نتحمل المسؤولية، ومن وظيفتي، جنبًا إلى جنب مع جوش والمالكين، بناء فريق يحرز البطولة".