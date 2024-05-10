مبابي: هذه السنة هي الأخيرة لي مع باريس جيرمان

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مساء اليوم الجمعة، رحيله عن فريقه بنهاية الموسم الحالي.

ونشر مبابي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو أعلن فيه نهاية رحلته مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم.

وقال كيليان مبابي: "أريد أن أخبركم أن هذه السنة هي الأخير لي مع باريس، لقد كان شرف لي أن ألعب في أكبر نادي في فرنسا".

وأضاف: "أمر صعب، لم أعتقد أبدًا أنه سيكون من الصعب جدًا الإعلان عن ذلك، مغادرة بلدي فرنسا، الدوري الفرنسي، لكنني أعتقد أنني بحاجة إلى هذا، تحدٍ جديد، بعد 7 سنوات".