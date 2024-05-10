فخري رجل مباراة فاركو والجونة

ياسر رشاد - القاهرة - حصل محمد فخري لاعب نادي فاركو على جائزة رجل المباراة لمواجهه فريقه أمام الجونة بالجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، على ستاد خالد بشارة.



حيث انتهى اللقاء بفوز فاركو على الجونة 1/2 بهدفين من توقيع شكري نجيب ومحمد فخري.

فاز فريق فاركو على مضيفه الجونة بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الجونة عن طريق مازن ياسر في الدقيقة 40، قبل أن يدرك شكري نجيب التعادل لفاركو بعد ذلك بأربع دقائق.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل محمد فخري الهدف الثاني لفاركو.