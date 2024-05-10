الصحف الانجليزية تكشف عن مكان إقامة سلوت في ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مصادر اعلامية انجليزية عن المكان الذي اختاره المدير الفني الجديد لفريق ليفربول أرني سلوت والذي سيحل محل الألماني يورحن كلوب الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق اعتبارا ن نهاية الموسم الجاري .

وكان نادي ليفربول قد اختار الهولندي أرني سلوت المدير الفني الحالي لفريق فينورد روتردام الهولندي ليكون المدير الفني الجديد للفريق بعد تحقيق سلوت عدد من الانجازات الهامة مع فريقه الهولندي .

وكشفت صحيفة الميرور ان إدارة ليفربول عرضت على أرني سلوت العديد من الأماكن التي تصلح للإقامة داخل مدينة ليفربول الا ان المدير الفني الهولندي اختار نفس الفيلا التي يقيم بها حاليا المدير الفني الألماني يورجن كلوب والتي تقدر قيمتها بأربعة مليون جنية استرليني وهي موجودة بالقرب من مركز تدريب الميرسيسايد الخاص بنادي ليفربول .

واكدت صحيفة الميرور ان أرني سلوت يعرف حاليا على تحديد الصفقات التي سيضمها ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفي مقدمتها مهاجم جديد يستطيع قيادة الهجوم ليفربول في الموسم الجديد بهد الاخفاق الكبير الذي صادف الاورجوياني داروين نونيز كما طالب سلوت إدارة ليفربول بالاحتفاظ بالنجم المصري محمد صلاح مؤكدا انه لاعب لا يمكن تعويضه .