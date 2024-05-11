شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عويس يهدى وادى دجلة الفوز على بتروجت 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج نادي وادي دجلة بلقب بطولة دوري الجمهورية 2008 (القسم الثاني - مجموعة القاهرة) لكرة القدم ، بعد التعادل أمام بتروجيت في الوقت الأصلي بنتيجة (1-1)، ثم فوز دجلة بركلات الترجيح ليحصل على نقطة إضافية من مباراة الجولة الأخيرة في المسابقة.

حسم دجلة اللقب بعد أن رفع رصيده إلى 83 نقطة في المرتبة الأولى، بالتساوي مع بتروجيت الثاني، لكن كانت المواجهات المباشرة لصالح دجلة.

وشهدت المباراة تألق لحارس المرمى مروان رمضان عويس الذى نجح فى التصدى لأربع ركلات ترجيح، ليهدى فريقه الفوز والتتويج بلقب بطولة الجمهورية.