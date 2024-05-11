شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية وتجهيزات بدنية فى ثانى تدريبات الزمالك استعدادًا لنهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب أكاديمية بركان، استعداداً للقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح المدير الفني للاعبين برنامج تدريب اليوم، استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل المغرب، كما منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في المران.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية خلال مران اليوم، وأدى اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب بجانب فقرة خاصة للتدريب بالكرة، لتجهيز اللاعبين بدنيا للمباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.