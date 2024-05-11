ريال مدريد وجهته المرجحة.. مبابي يعلن رحيله عن سان جيرمان نهاية الموسم

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الجمعة رحيله عن بطل الدوري الفرنسي نهاية الموسم الحالي.

ولن يمدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان بحسب ما أعلن عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إكس" تويتر سابقاً.

وأضاف: "سأنهي مغامرتي في غضون أسابيع قليلة، سألعب آخر مباراة لي في بارك دي برانس الأحد" ضد تولوز في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وتابع: "من الصعب جداً مغادرة بلدي فرنسا والدوري الفرنسي، أوجه الشكر للمدربين إيمري وتوخيل وبوتشيتينو وغالتييه وإنريكي وزملائي والجماهير، آمل أن أنهي هذا الموسم بلقب أخير".

وكان صاحب الـ25 عاماً يمني النفس بإنهاء مغامرته مع نادي العاصمة بشكل أفضل من خلال قيادته إلى نهائي دوري الأبطال، لكن المشوار انتهى الثلاثاء عند الدور نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند الألماني الذي فاز إياباً في باريس 1-0، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك".

وينهي مبابي مشوار سبعة مواسم بألوان سان جيرمان بإحراز لقب الدوري الفرنسي مع إمكانية الفوز بالثلاثية المحلية بعدما توّج فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بكأس الأبطال (الكأس السوبر) في مطلع الموسم إضافة إلى تأهله لنهائي الكأس حيث يتواجه مع ليون في 25 الحالي.

وأبلغ مبابي بسرية مسؤولي سان جيرمان في شباط/فبراير الماضي بنيته الرحيل عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

لم يقل اللاعب ذلك علناً أبداً، ولم يؤكد إلى أين سيذهب بعد ذلك، لكن يبدو ريال مدريد الإسباني وجهته المرجحة.

وسيحمل باريس سان جيرمان كأس الدوري الأحد على ملعبه وأمام جماهيره بعدما حسمه في المرحلة الماضية.

وقال مبابي للصحافيين بعد الخسارة أمام دورتموند "ليس كل شيء يجب أن يُلقى في سلة المهملات، لا يزال لدينا أهداف ونهائي كأس فرنسا قادم".

(بي)