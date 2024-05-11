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ياسين كمال وعمر فرج يتأهلان إلى نصف نهائي الباراكياك ببطولة العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - تأهل لاعبا المنتخب المصري للباراكانوي، ياسين كمال وعمر فرج، إلى الدور نصف اانهائي في الباراكياك  ببطولة العالم بالمجر.

و تقام اليوم منافسات نصف النهائي اليوم السبت و ذلك بعد ان شاركا أمس في الأدوار التمهيديه للبارا كياك في بطولة العالم التي تقام بالمجر و تستمر حتي 13 مايو الجاري ، و التي تعتبر آخر محطات التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

و كان المنتخب المصري قد شارك بلاعبتان و 4 لاعبين في تصفيات الباراكياك و الباراكانوي ضمن مسابقات بطولة العالم للبارا بالمجر

وتتكون البعثه من اللواء أحمد كامل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك رئيسا للبعثه و محمد جودة المدير الفني لمنتخب الباراكانوي، و علي حسن مساعدًا للمدرب وإداريًا ، و اللاعبين أحمد نجيب ، نور الدين أحمد عزت، ياسين كمال، عمر فرج، سلوى إيهاب وضحى خالد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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