“ميلزمنيش”.. الاهلي ينقلب على اتحاد الكرة بسبب كأس مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير سر انقلاب إدارة النادي الاهلي على اتحاد الكرة بسبب مباراة الألمونيوم في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي نظيره الألومنيوم، يوم الأربعاء الموافق 29 مايو، على أرضية ملعب استاد السلام.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

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وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “إدارة القلعة الحمراء اعترضت على إقامة مباراة الفريق الأول أمام الألمونيوم في دور الـ32 بكأس مصر، عن كواليس بدون الدوليين”.

وأشار إلى وجود أحاديث متبادلة بين الاهلي والاتحاد من أجل حل أزمة مباراة الكأس خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح شوبير: “اتحاد الكرة عرض الاهلي تأجيل لقاء الكأس أمام الألمونيوم في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر”.

واختتم: “الاهلي يريد راحة لاعبيه بعد الضغط المتواصل، سواء في الدوري أو أبطال إفريقيا، وتلاحم المنافسات بالإضافة إلى خوض مباريات منتخب مصر”.