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الاهلي يطيح بـ الزمالك ويتأهل إلى نهائي دوري سوبر السلة

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الأهلي - الزمالك - كرة سلة

الأهلي - الزمالك - كرة سلة

أطاح فريق كرة السلة رجال بالنادي الاهلي بنظيره الزمالك في الجولة الثالثة التي أقيمت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

وفاز فريق الاهلي على نظيره الزمالك في ثالث لقاءات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين التي تقام بنظام Best of 5.

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وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على صالة برج العرب بالإسكندرية، بفوز المارد الأحمر بنتيجة 83/80.

بتلك النتيجة يتأهل فريق الاهلي لنهائي بطولة دوري السوبر للمحترفين التي تقام بنظام Best of 5.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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