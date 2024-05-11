"بمعدل هدف كل 6 مباريات".. محمد شريف يُسجل للمرة الخامسة بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - سجل المحترف المصري بصفوف فريق الخليج محمد شريف هدفًا في المباراة التي خسرها فريقه مساء الجمعة أمام نظيره الوحدة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي.

ويُعد هذا هو الهدف الخامس الذي يُسجله المهاجم المصري الدولي بالدوري السعودي خلال 29 مباراة خاضها (بمعدل هدف كل 6 مباريات) صنع خلالها هدفين، بينما شارك في 4 مباريات بكأس الملك لم يُسجل أو يصنع أي هدف.

وكان اللاعب صاحب الـ 28 عامًا قد انضم لصفوف نادي الخليج قادمًا من الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

ورفع فريق الخليج رصيده بعد هذا التعادل إلى النقطة 36 في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري السعودي.

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