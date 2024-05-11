شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10/ 5/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الجمعة، الموافق 10/ 5/ 2024 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، فيفا يقر بحصول الزمالك على 160 ألف دولار من حمدى النقاز، واستبعاد وسام أبو على وكوكا وعبد المنعم من قائمة الأهلى لمواجهة بلدية المحلة.

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة بلدية المحلة كل من محمد الشناوي واليو ديانج لعدم الجاهزية الفنية وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة ومحمد عبد المنعم للإيقاف بجانب استبعاد الفلسطيني وسام ابو علي للراحة وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس لأسباب فنية .

الأهلى يترقب الحصول على 1.5 مليون دولار من الوكرة القطرى

يترقب النادى الأهلى إنعاش خزينته خلال الفترة المقبلة بمليون و500 ألف دولار من نادى الوكرة القطرى، تمثل القسط الثانى من قيمة انتقال حمدى فتحي.

فيفا يقر بحصول الزمالك على 160 ألف دولار من حمدى النقاز

أقرت لجنة فض المنازعات فى الاتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا" بأحقية نادى الزمالك فى الحصول على 160 الف دولار من لاعبه السابق حمدى النقاز لاعب الإسماعيلى الحالى، وأما إيقاف اللاعب.

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