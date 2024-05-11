شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك 83/80 ويصعد لنهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة سلة الاهلى بقيادة الاسبانى اوجستى بوش المدير الفنى، على نظيره الزمالك بنتيجة 83/80 فى ثالث مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر..

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى أول مباراتين من سلسلة مباريات نصف نهائى دورى السوبر لكرة السلة بنتيجة 79/ 60، ثم 76 /71 ، وحقق القوى الثالث اليوم ليصعد إلى الدور النهائي، بالمباريات التى اقيمت على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتقام المباريات بنظام best of 5، حيث يلتقى كل فريقين في 5 مباريات والفريق الفائز في 3 مواجهات يصعد الى الدور التالى مباشرة دون الحاجة إلى باقى المباريات.