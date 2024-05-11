شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 10 – 5 – 2024 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 10 – 5 – 2024 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث أستضاف فريق الجونة نظيرة فاركو والتقى سيراميكا مع طلائع الجيش و واجه مودرن فيوتشر فريق البنك الاهلى .

تعادل مودرن فيوتشر والبنك الاهلى 1-1 بدورى Nile .. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلى في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile ".

فاركو يعود لنغمة الانتصارات بالفوز على الجونة 2-1 في دورى Nile

نجح فريق فاركو الفوز علي الجونة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سيراميكا يفوز على طلائع الجيش 2-1 بدورى nile .. فيديو

حقق فريق سيراميكا الفوزعلى نظيرة طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".