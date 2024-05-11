شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ اتحاد المصارعة بتأهل كيشو إلى أوليمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة إلي الاتحاد المصري للمصارعة، بعد تأهل محمد إبراهيم إلي الأوليمبياد للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه علي بطل كازاخستان بعدم التكافؤ 8-0 ويتوج ببرونزية التصفيات العالمية للمصارعة لوزن -67 كجم.



وأشاد الوزير بالروح القتالية العالية التي تحلي بها البطل المصري وتحقيق ريمونتادا كبيرة بعد خسارته في التصفيات الافريقية المؤهلة الى الاولمبياد وبعد خسارته بالأمس من بطل ملدوفا ، ليعود كيشو اليوم ويستغل الفرصة ويفوز بمبارياته الأربعة في أدوار الترضية بعدم التكافؤ، ويحجز مقعده في أولمبياد باريس



واضاف صبحى أن خطة الوزارة في دعم اللاعبين وتوفير الرعاية اللازمة لهم بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بدأت تؤتي ثمارها وتظهر نتائجها في تحقيق الميداليات والبطولات.