شكرا لقرائتكم خبر عن فوزى لقجع ورضا سليم يتوسطان للصلح بين حسين الشحات والشيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع آخر تطورات أزمة حسين الشحات لاعب الأهلى، ومحمد الشيبى لاعب بيراميدز، مؤكدًا إن هناك محاولات مكثفة من العديد من المسئولين الكبار، وكذلك لاعبى الكرة من أجل الصلح بين اللاعبان.

أوضح المصدر فى تصريحاته لليوم السابع، إن فوزى لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربى، وكذلك المغربى رضا سليم لاعب الأهلى، توسطوا فى محاولة لإقناع محمد الشيبى للتنازل عن قضيته ضد الشحات، وإنهاء الأمر بشكل ودى.

وأشار إلى أن أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبى تسير فى طريقها للحل الودى، والصلح بين الطرفين، خاصة فى ظل تدخل العديد من الشخصيات الكبرى فى الأمر.