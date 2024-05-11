شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يحقق رقم تاريخى خارج ملعبه أمام هازيلاند بطل سوازيلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مثل هذا اليوم 11 مايو 1986 حقق الأهلى أكبر فوز أفريقى خارج ملعبه على هازيلاند بطل سوازيلاند "إى سواتينى حاليا" بخمسة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور 16 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، سجل للأهلى علاء ميهوب هدفين، ومجدى عبدالغني، وأيمن شوقي، وربيع ياسين هدفا، النادى الأهلى

صاحب تاريخ كبير داخل القارة السمراء وأكثر الأندية تتويجاً بالبطولات فى افريقيا، استطاع الأهلى أن يحصل على لقب بطولة دورى أبطال افريقيا 11 مرة طوال تاريخه ويُعد أكثر الأندية حصولاً على اللقب .



وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".