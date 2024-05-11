شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه اليوم السبت على الملعب البلدي لبركان،الذى يستضيف ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية،أمام نهضة بركان في العاشرة مساء غداً الأحد.

ويضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم السبت الرتوش النهائية على خطة عبور فريق نهضة بركان، حيث ركز على علاج أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها في المباراة الماضية أمام سموحة بالدورى وذلك من أجل تفاديها في مواجهة بطل المغرب.

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس،أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص،لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق المغربى،ويمنحهم دفعة معنوية لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات نهضة بركان لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى نهضة بركان المغربى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.