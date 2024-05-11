شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى ختام منافسات الجولة 22 للدورى المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم السبت منافسات الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاثة مباريات تجمع المقاولون العرب مع الاتحاد السكندرى، والمصري البورسعيدي مع بيراميدز بجانب مواجهة الاهلي مع بلدية المحلة.

وتأجلت مباراة الزمالك وانبى في هذه الجولة بسبب ارتباط الفارس الأبيض بذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى المقرر له العاشرة مساء غداً الاحد فى المغرب.

مواعيد مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري

السبت 11 مايو

المقاولون العرب & الاتحاد السكندري..4 عصراً

المصري البورسعيدى & بيراميدز..7 مساء

بلدية المحلة & الاهلى..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.