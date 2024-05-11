رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع شوقي غريب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة مفاوضاته مع شوقي غريب، لتولي القيادة الفنية للفريق، حال إقالة طارق مصطفى من منصبه.

وقال أشرف نصار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كريم حسن شحاتة لديه أسبابه في تقديم الاستقالة من منصب مدير الكرة، ونتمنى له التوفيق في الفترة القادمة".

وأضاف: "بعد الهزيمة بخماسية أمام إنبي لم نرد اتخاذ أي قرارات انفعالية، وتعمدت حينها تجديد الثقة في الجهاز الفني، حتى ننهي أي أقاويل أو اتجهادات قد تحدث".

وتابع: "الفريق لديه ضغط مباريات في شهر مايو، وهي مواجهات هامة قبل فترة الأجندة الدولية، وأكدنا على ثقتنا في الجهاز الفني، وعقدت جلسة معهم ومع اللاعبين".

وأكمل: "شوقي غريب مدرب قدير ويشرف أي مكان، ولكن نحن ننشد الاستقرار، فالفريق حاليًا يخوض مباريات الدور الثاني، ولا يوجد ما يدعو لتغيير الجهاز الفني".

وواصل: "لدينا لاعبين جيدين في الفريق، وكانت هناك مباريات كثيرة لم نستحق فيها الهزيمة، ونحن لا نلتفت للهزائم كثيرًا، ونركز على القادم، ونريد تحقيق الانتصارات في الفترة القادمة".

وأتم أشرف نصار تصريحاته قائلًا: "نتطلع للأفضل في المباريات القادمة، فجميع المواجهات أصبحت صعبة، ولا يمكن توقع أي نتيجة، والحصول على النقاط أصبحت صعبة".