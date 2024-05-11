استدعاء ثلاثي ناشئي المقاولون العرب لمنتخب مصر للشباب " 2005 "

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي المقاولون العرب تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم الثلاثي، محمد رفعت ومصطفى وائل وأحمد محمد منسي للانضمام لمعسكر إعداد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.

وقد رحب الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام الثلاثي إلى المنتخب خلال الفترة المحددة من الأحد 12 إلى الخميس 16 من مايو الحالي.

في سياق آخر، فاز فريق المقاولون العرب لمواليد 2005 على فريق وادي دجلة بركلات الترجيح ليصل للدور النهائي في بطولة كأس الكشافة للناشئين تحت 19 عامًا 2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن محمد فوزي مدرب الفريق والكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد هشام أخصائي إصابات الملاعب.