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عبدالناصر زيدان: المصري هو صاحب الحق للتواجد في الكونفدرالية وليس إنبي

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ياسر رشاد - القاهرة - فجر الإعلامي عبدالناصر زيدان، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن الأحق بالتواجد في الكونفدرالية الإفريقية، للموسم المقبل.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن المصري البورسعيدي هو صاحب الحق في التواجد بالكونفدرالية الإفريقية وليس إنبي.

وأضاف، أن وفقا لنتائج المواجهات المباشرة في الدور الأول، فإن المتأهل للكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل هو المصري لأنه استطاع الفوز على الفريق البترولي.

وأكمل، أن أيمن الشريعي رئيس إنبي "فبرك" اللوائح بما يهواه، وأدلى بتصريحات غير صحيحة على الإطلاق

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