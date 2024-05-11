المقاولون يهزم دجلة ويصعد لنهائي بطولة كأس الكشافة للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المقاولون العرب لمواليد 2005 على فريق وادي دجلة بركلات الترجيح ليصل للدور النهائي في بطولة كأس الكشافة للناشئين تحت 19 عامًا 2024.

الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب لمواليد 2005:

يقود فريق المقاولون لمواليد 2005، المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن محمد فوزي مدرب الفريق والكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن نادر نشأت مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن احمد هشام أخصائي إصابات الملاعب.

في سياق آخر أعلن نادي المقاولون العرب الرياضي عن قبول لاعبين جدد للاشتراك بأكاديمية كرة القدم بقطاع الناشئين ٠

مواليد(2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012)

2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019 )

مواعيد التدريبات

(السبت/الاثنين /الخميس) من كل اسبوع

من الساعة (5,30) عصرا حتي الساعة (9,30)مساء.

