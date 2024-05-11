خبير لوائح..يحسم الجدل حول احقية المصري أو إنبى فى الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر العمايرة خبير اللوائح والقوانين خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، أن لوائح رابطة الأندية المصرية، تنص على الاحتكام للمواجهات المباشرة بين الفرق المتنافسة على بطاقة التأهل الإفريقي في حالة التساوي في عدد النقاط، لكنها لا تصلح لحالة إنبي والمصري.

وقال في تصريحاته خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن الاحتكام للمواجهات المباشرة، لا يكون إلا بشرط لعب موسم كامل «مباراتي الدور الأول والدور الثاني» من بطولة الدوري.

وأشار إلى أن آمال «النادي البترولي» في الحصول علي بطاقة التأهل الإفريقية بسبب التفوق في فارق الأهداف علي النادي البورسعيدي، قد تتبدد حيث إن اللائحة لا تنص على الاحتكام لفارق الأهداف في مثل هذه الحالات.

وأكمل، حالة عدم وجود نص واضح في اللائحة، لكيفية الاحتكام للفريق الأحق بالمشاركة الأفريقية يكون ترجيح الفريق الذي سوف يمثل مصر متروكا لرابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب.