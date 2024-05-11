شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الاهلي لضم موكوينا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما تم تداوله عن مفاوضات النادي الاهلي مع موكوينا لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: ” هناك تقارير في جنوب إفريقيا تروج لوجود مفاوضات من النادي الاهلي للتعاقد مع موكوينا”.

وتابع: “موكوينا لاعب مميز ومفتاح لعب في المنتخب الجنوب إفريقي وفريق صن داونز، ولكن لا يوجد أي نوع من أنواع المفاوضات مع اللاعب من النادي الاهلي حتى الآن”.

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واستكمل: “يأتي ذلك في ظل أن الاهلي كان قد تعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، من فترة قصيرة، ولديه محمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق يلعب في مركز الظهير الأيمن أيضًا”.

ويلتقي الاهلي نظيره بلدية المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد بلدية المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.