موقف أحمد عبد القادر من مباراة الاهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 19 مايو الجاري على الملعب الأولمبي في رادس.

فيما ستقام مباراة الإياب يوم 25 من نفس الشهر على ستاد القاهرة الدولي.

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وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورت”: “تواصلت مع أحمد عبد القادر نجم الأحمر أمس وأكد لي أنه يركض بشكل جيد”.

وأشار شوبير إلى هناك إحتمال بسيط حول لحاق لاعب الاهلي بمباراة الذهاب، ولكنه سيكون جاهز بكل تأكيد للقاء الإياب أمام الترجي بالقاهرة”.

وأسند “كاف” مهمة إدارة مباراة الذهاب بين الاهلي والترجي، للحكم مصطفى غربال، ويعاونه مقرار قوراري وأكرم الزرهوني، بينما يتواجد الليبي معتز إبراهيم كحكم رابع.

أما في غرفة الفيديو، الموريتاني دحان بايدة وكريمة موكنسانجا من تنزانيا وجيرسون دوس سانتوس الأنجولي كمساعد ثالث، ويحيى حدقة، مراقبًا للمباراة التي ستقام في رادس.