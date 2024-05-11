معلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

تعرف على معلق مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضد نظيره نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها مساء غدًا الأحد.

وسيواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، مساء غدا الأحد على ملعب الملعب البلدي ببركان في المغرب.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت المغرب.

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معلق مباراة الزمالك ونهضة بركان

أسندت قنوات بي إن سبورتس القطرية تعليق مباراة الأبيض ضد نظيره المغريي، إلى المعلق الرياضي، المعلقين جواد بده ومحمد فوزي.

وسيتم نقل مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس الكونفدرالية وبالتحديد عبر قناة بي إن سبورت 6.

وكان فريق الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على دريمز الغاني بنتيجة (3-0)، بمجموع المباراتين.

بينما تأهل فريق نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب نظيره اتحاد العاصمة الجزائري من الدور نصف النهائي.