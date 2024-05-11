صدمة في الاهلي بشأن الحضور الجماهيري أمام الترجي

تلقى النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب صدمة قوية بشأن الحضور الجماهيري في مباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب دور نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 مايو الجاري، في رادس، ثم يوم 25 من الشهر ذاته، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، إيابًا.

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أبلغ إدارة الاهلي بقراره بشأن الحضور الجماهيري في مباراة النهائي.

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وأشار أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “ملعب أون تايم”، المذاع على قناة أون تايم سبورتس، إلى أن كاف أبلغ إدارة الاهلي أن جمهوره سيشغل 5% فقط من سعة استاد رادس الذي يسع لـ65 ألف متفرج.

وذكر أن النادي الاهلي سيكون له 3 آلاف مشجع في ملعب مباراة الترجي فقط، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.