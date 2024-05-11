القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم، المباراة التي سوف تجمع بين الزمالك ونظيره نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره نهضة بركان، مساء غدًا الأحد الموافق 12 مايو الجاري، في ذهاب دور نهائي الكونفدرالية.

وتبدأ أحداث مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

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الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيكون ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي، في لقاء الذهاب، على أرضية ملعب استاد البلدي بركان.

وتذاع مباراة الزمالك ضد نهضة بركان عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب التي سوف تجمع القلعة البيضاء وضيفها نهضة بركان، يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري.