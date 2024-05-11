ميار شريف تطيح بالمصنفة 12 عالميًا وتتأهل للدور الثالث فى بطولة روما للتنس

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف بطلة التنس المصرية والمصنفة رقم 80 عالميًا من تحقيق مفاجأة كبيرة بعدما أطاحت بالإيطالية جاسمين باوليني المصنفة رقم 12 عالميًا على أرضها ووسط جمهورها من الدور الثاني لبطولة روما للأساتذة في التنس.

محمد يوسف

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