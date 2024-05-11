شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تطيح بالمصنفة 12 عالميًا وتتأهل للدور الثالث فى بطولة روما للتنس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف بطلة التنس المصرية والمصنفة رقم 80 عالميًا من تحقيق مفاجأة كبيرة بعدما أطاحت بالإيطالية جاسمين باوليني المصنفة رقم 12 عالميًا على أرضها ووسط جمهورها من الدور الثاني لبطولة روما للأساتذة في التنس.
وحققت ميار شريف الفوز علو جاسمين باوليني في مباراة ماراثونية بمجموعتين لمجموعة بنتيجة (6/7-6/2-4/6).
وتأهلت ميار شريف للدور الثالث في بطولة روما للأساتذة لتواجه البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة رقم 24 عالميا.
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