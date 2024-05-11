شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام بلدية المحلة اليوم السبت 11 - 5 - 2024 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم السبت لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



وتعد مباراة الاهلى وبلدية المحلة مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بجانب رغبته في التتويج بدوري ابطال افريقيا بعد وصوله للمباراة النهائية ليلاقى الترجى التونسى.



وتعد مباراة بلدية المحلة مع الاهلى هي البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر لتونس لمواجهة الترجى في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.



يلاقى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى في نهائي دوري ابطال أفريقيا في رحلة التتويج باللقب الثانى عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثانى على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.



ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

موعد مباراة الاهلى أمام بلدية المحلة بالدوري المصري

ويستعد الاهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء اليوم السبت على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة أخر ظهور للأهلى وبلدية المحلة فى الدوري

حقق الاهلى الفوز علي الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري فيما فاز خسر بلدية المحلة من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

ترتيب الاهلى وبلدية المحلة فى الدوري

يحتل الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق تسعة انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ولايزال لديه خمسة لقاءات مؤجلة.



في المقابل يحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق خمسة انتصارات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبلدية المحلة فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبلدية المحلة في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.