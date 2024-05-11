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محمود ناصف حكم مباراة الأهلى وبلدية المحلة.. وأمين عمر لمواجهة المصرى وبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات اليوم بالجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وجاء طاقم التحكيم لمباراة الأهلى وبلدية المحلة:

الاهلى - بلدية المحلة
الاهلى - بلدية المحلة

 

المصرى البورسعيدى وبيراميدز

المصرى - بيراميدز
المصرى - بيراميدز

 

_ المقاولون العرب و الاتحاد السكندرى

المقاولون - الاتحاد
المقاولون - الاتحاد

 

 

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