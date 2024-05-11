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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناصف حكم مباراة الأهلى وبلدية المحلة.. وأمين عمر لمواجهة المصرى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات اليوم بالجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".
وجاء طاقم التحكيم لمباراة الأهلى وبلدية المحلة:
الاهلى - بلدية المحلة
المصرى البورسعيدى وبيراميدز
المصرى - بيراميدز
_ المقاولون العرب و الاتحاد السكندرى
المقاولون - الاتحاد
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