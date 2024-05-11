شكرا لقرائتكم خبر عن البداية مع المحلة الليلة.. 3 مباريات مصيرية تنتظر رجال كولر فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر خوض 3 لقاءات مصيرية تبدأ بمواجهة بلدية المحلة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى مع بلدية المحلة هي البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر لتونس لخوض مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الترجى التونسى المقرر لها السبت المقبل في رادس.

يلاقى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى في نهائي دوري ابطال أفريقيا في رحلة التتويج باللقب الثانى عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثانى على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.



ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

مباريات الاهلى القادمة

الأهلي وبلدية المحلة.. السبت 11 مايو 7:00 مساء..الأسبوع 22 من الدوري باستاد غزل المحلة

الترجى التونسى والاهلى..السبت 18 مايو 10:00 مساء في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

الاهلى والترجى التونسى..السبت 25 مايو 8:00 مساء على ستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا