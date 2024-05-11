شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب هدافى الدوري المصري قبل ختام منافسات الجولة الـ22 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" قبل ختام منافسات الجولة الثانية والعشرين للمسابقة.



وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 11 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدف

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

5- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

6_ أحمد سيد زيزو ، الزمالك، 7 أهداف

تختتم اليوم السبت منافسات الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاثة مباريات تجمع المقاولون العرب مع الاتحاد السكندرى، والمصري البورسعيدي مع بيراميدز بجانب مواجهة الاهلي مع بلدية المحلة.

وتأجلت مباراة الزمالك وانبى في هذه الجولة بسبب ارتباط الفارس الأبيض بذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى المقرر له العاشرة مساء الاحد فى المغرب.

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