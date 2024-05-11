موعد سفر بعثة الأهلي لملاقاة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الابطال

ياسر رشاد - القاهرة - حدد الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي الثامنة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 مايو الجاري موعدًا للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 من الشهر ذاته حيث يتدرب الأهلي مرتين فقط في تونس يومي الخميس والجمعة استعدادًا للنهائي الأفريقي المرتقب.

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ضم محمد الشناوي إلى قائمة مباراة بلدية المحلة المرتقبة فى السابعة مساء غد السبت، وذلك بعد إعلان جاهزية محمد الشناوي وتعافيه من الإصابة فى عضلة السمانة.



كما يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران اليوم لحسم موقفه من التواجد ضمن الحسابات الفنية فى مباراة بلدية المحلة بعد إصابة اللاعب فى الركبة خلال مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء غد السبت على ملعب المحلة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما يعقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم من أجل دراسة نقاط القوة والضعف واستعراض خطة مواجهة البلدية غدا.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري

وتنطلق مباراة النادي الأهلي وبلدية المحلة في تمام الساعة السابعة مساء غدا السبت ، على استاد المحلة، وذلك في إطار مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دوري NILE، مباراة الاهلي وبلدية المحلة إذ تنقل المباراة على أون تايم سبورت 1.