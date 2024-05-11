شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات الدور التمهيدى الثانى ببطولة العالم للاسكواش فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، منافسات الدور التمهيدي الثاني ببطولة العالم للاسكواش التي تقام في مصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، لقب النسخة الماضية عن منافسات السيدات، بينما يحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لقب الرجال عن النسخة الأخيرة.

وهيمن الفراعنة على 21 لقباً بالبطولة، تمتلك منهم نور الشربيني نصيب الأسد بـ 7 ألقاب كاملة.

وتطارد البطلة المصرية نور الشربيني إنجازاً تاريخياً في البطولة المرتقبة، بعدما نجحت البطلة المصرية في حصد 7 ألقاب سابقة، وتحتفظ الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد بأكبر عدد من الألقاب في البطولة حيث توجت بـ 8 كؤوس ذهبية، وفي حال نجحت البطلة المصرية نور الشربيني في التتويج بالنسخة المرتقبة ستتمكن من معادلة رقم نيكول ديفيد.