الأهلى يواجه بلدية المحلة في البروفة الأخيرة قبل خوض نهائي دوري ابطال افريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم السبت لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى كولر مدرب الأحمر ولاعبيه لتصحيح مسار الفريق في جدول الدوري أمام بلدية المحلة عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بجانب رغبته في التتويج بدوري ابطال افريقيا بعد وصوله للمباراة النهائية ليلاقى الترجى التونسى.



وتعد مباراة بلدية المحلة مع الاهلى هي البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر لتونس لمواجهة الترجى في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.



يلاقى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى في نهائي دوري ابطال أفريقيا في رحلة التتويج باللقب الثانى عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثانى على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

قائمة الأهلى لمباراة بلدية المحلة في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

الدفاع: ياسر إبراهيم - محمود متولي – رامي ربيعة - محمد هاني – عمر كمال – كريم فؤاد – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور – رضا سليم – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد – محمد الضاوي – حسين الشحات – بيرسي تاو

الهجوم: أنتوني موديست – كهربا

